Hace unos días cayó como un baldado de agua fría que el famoso banco Scotiabank se estaba replanteado su inversión en Colombia luego de un poco más de 10 años de su fusión con Colpatria.

El director ejecutivo de la firma Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Scott Thompson, explicó que los resultados no estaban siendo los esperados porque no se había logrado abrir el espectro de los clientes y estaban centrados en un solo producto, lo que no pasa en la casa matriz, Canadá, ni en los otros países de Norteamérica en los que también hay inversiones.

Frente a esas declaraciones que prendieron las alarmas porque, incluso había advertencia de dejar Colombia, el jefe de grupo de Banca Internacional de Scotiabank, Francisco Aristeguieta, salió al paso y dijo que el país sigue siento un actor muy importante para el banco.

“Seguiremos trabajando de la mano con nuestro socio estratégico local, el Grupo Colpatria, en mejorar la rentabilidad, utilizar el capital de forma inteligente y mejorar los rendimientos a través de una segmentación disciplinada”, dijo Aristeguieta en el Investor Day 2023.

Con esto se despeja la duda de que se vayan de Colombia, al menos en el futuro próximo. Lo que sí pasará es que Scotiabank, en su junte con Colpatria, deberá mejorar sacándole el jugo a los modelos operativos estandarizados, pues las cifras oficiales reportan que Scotiabank Colpatria registró pérdidas de 244.890 millones de pesos en septiembre.

Con cada vez más competidores locales y extranjeros llegando al mercado bancario, los resultados dicen que Scotiabank Colpatria fue el banco extranjero con peores resultados, lo que necesitará una estrategia global, basada en buscar la manera de generar mayores retornos y un crecimiento que sea sostenible y rentable en el tiempo.

“Los vamos a convertir en una organización más centrada en el cliente, buscando principalidad y alta transaccionalidad con los mismos”, añadió Aristeguieta en su intervención.

Scotiabank Colpatria, con miles de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito

El reconocimiento de este banco en el país no se ha trasladado a los resultados que quieren sus inversores extranjeros. Sin lugar a dudas, Scotiabank Colpatria está entre las opciones de miles de colombianos que han visto un avance en su vida usando sus productos.

De hecho, una de las grandes apuestas de Colpatria fueron los proyectos de vivienda en muchas zonas de Bogotá que actualmente se mantienen en pie y fueron el primer ladrillo de la ampliación de barrios.

Entre los productos que ofrece actualmente el banco están las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y leasing, de libre inversión, de vehículo y muchos otros productos que son usados por muchos colombianos y a los que bajaron intereses.

Eso sí, Aristeguieta señala que si bien habrá un foco de inversión en el país, la empresa matriz sí va a darle prelación a la integración del corredor norteamericano para así conectar Canadá, México y Estados Unidos con su presencia geográfica restante.

