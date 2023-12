Este jueves, 14 de diciembre, se conoció que Scotiabank analizaría la posibilidad de salir de Colombia, por cuenta de los resultados regulares en 2023 de la empresa. De concretarse, el banco canadiense concentraría su operación en los mercados de Canadá, México y el Caribe.

Así lo dijo Scott Thomson, director ejecutivo de Bank of Nova Scotia, en una intervención a los inversionistas.

“Estamos acelerando el crecimiento de nuestra franquicia canadiense y asignando capital cada vez más hacia mercados estables y de alto rendimiento en América del Norte“, dijo Thomson.

Scotiabank llegó a Colombia en 2012, al adquirir una participación del Banco Colpatria, que hace parte del Grupo Colpatria, propiedad de la familia Pacheco y uno de los principales grupos empresariales de Colombia. De este hacen parte otros negocios como AXA, Constructora y Mercantil.

En 2013, ambos bancos se fusionaron dando paso a Scotiabank Colpatria. En otro negocio financiero, Scotiabank y Mercantil Colpatria, tras una negociación de varios meses, en el año 2019, llegaron a un acuerdo de compraventa con la empresa AFP Habitat, originaria de Chile, para la venta de Colfondos, uno de los cuatro fondos privados de pensiones en Colombia.

Además de los servicios bancarios, en Colombia presta otros servicios financieros como Scotia Wealth Management y Scotia Securities.

La historia de Scotiabank, uno de los principales bancos de Canadá

Scotiabank, o Bank of Nova Scotia (establecido en 1832), es considerado uno de los “Grandes Cinco”. Este es el grupo de las entidades financieras más grandes de Canadá. Es el tercero más grande junto con Royal Bank of Canada (RBC), Toronto-Dominion Bank (TD Bank), Bank of Montreal (BMO) y el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

Además, de ese grupo canadiense de bancos, Scotiabank es considerado como el que mayor presencia internacional tiene, estando en más de 55 países.

Parte de esa presencia internacional está sostenida en Latinoamérica. Y en el sur del continente está, actualmente, en tres países: Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, Scott Thomson, como se dijo, anunció que se evaluará la presencia en esta región del continente.

En el caso de Colombia, se debe a los resultados que ha tenido en 2023. Con corte a agosto de 2023, Scotiabank Colpatria registró pérdidas por $192.539 millones, lo cual es una variación anual negativa del 221,9 %.

Además, sus activos suman $ 41,3 billones y sus pasivos $ 38,5 billones para un patrimonio de $ 2,7 billones, con una variación anual negativa de 3,68 %. Es uno de los bancos extranjeros con mayor balance negativo.

Hay que resaltar que otras entidades con balance negativo en el año son Banco Popular con pérdidas por $ 273.540 millones, Davivienda con pérdidas por $ 233.682 millones, Banco Falabella con $ 141.673 millones, Banco Pichincha con saldo en rojo por $ 105.190 millones, AV Villas con pérdidas por $ 100.826 millones, Lulo Bank con saldo en rojo de $ 62.607 millones y MiBanco con pérdidas de $ 43.583 millones, entre otros.

Las desinversiones en Colombia, así como en Chile y Perú, llevarían a que el grupo financiero destine 90 % de su capital incremental en Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe, según explicó Thomson, presidente de Scotiabank desde febrero de 2023.

Según un informe de Diario Financiero, “el banco pretende llevar su índice de productividad a aproximadamente el 50 % en el mediano plazo. Y planea alcanzar un apalancamiento operativo positivo en 2024″. El mismo banco ha dicho que ese año espera un crecimiento “marginal” de las ganancias.

