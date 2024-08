El pasado 28 de agosto, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, insinuó reactivar el plan de imprimir más billetes por parte del Banco de la República, luego de que la Procuraduría y la Contraloría indicaran que Colombia necesita cerca de 334 billones de pesos para reparar a todas las víctimas del conflicto.

“Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República… El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoreaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia”, escribió el jefe de Estado, recordando una propuesta que puso sobre la mesa en abril de 2023.

Dicho plan del presidente provocó revuelo en el sector bancario, ya que, para algunos expertos en la materia, aplicar dicha medida sería contraproducente para la economía del país, teniendo en cuenta el aumento en la inflación, el desempleo, entre otros factores.

Un informe del periódico El Tiempo resalta que emitir dinero que no está respaldado por una actividad económica real no es bueno para el andar de un país, pues dicha acción puede provocar que se deprecie la moneda e incremente la inflación.

“Reactivemos la economía, no la inflación. Ya todo está suficientemente caro. No imprimamos malas ideas”, señaló José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, en el medio citado.

En el rotativo mencionaron que es necesario argumentar, en términos financieros, la emisión de nuevos billetes por parte del banco central, pues si no se trata de un crédito, se tomaría como una donación —para las víctimas, según Petro— y dicha actividad no la puede ejecutar la entidad bancaria principal.

“El Banco de la República no puede transferir recursos a particulares, solamente a la banca y al Gobierno, que son los únicos que tienen cuentas en el Emisor. En todo caso, si se hiciera y, no se tratara de un crédito, sería una donación, cosa que se le prohíbe al banco central… Se constituye una pérdida en el ejercicio del banco, y el Gobierno mismo, al que el banco central le debe entregar utilidades, terminaría perdiendo”, indicaron en el rotativo, que consultaron a Francisco Azuero, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y ex viceministro de Hacienda.