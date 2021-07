La usuaria se identificó como Nuris Morales, y en diálogo con medios en Barranquilla aseguró que retiró un millón de pesos en un cajero ubicado en el centro comercial Metrocentro, el jueves pasado, pero que todos los billetes estaban “falsos”.

La queja de la mujer la difundió el medio Costa Noticias, que de entrada acusó a la entidad bancaria de “guardar silencio” ante la situación, y dijo que a las personas afectadas les “toca esperar un mes que les resuelvan” la situación.

Esta publicación que hizo el medio barranquillero en Twitter la recogió el Banco Caja Social, que por la misma vía respondió para darles tranquilidad a sus clientes.

El banco informó que “se encuentra trabajando arduamente con las áreas encargadas para esclarecer los acontecimientos ocurridos derivados de la situación del cajero automático de la oficina Metrocentro”.

Además, dijo que lo más importante en estos casos es atender las quejas de sus clientes de forma oportuna, y confirmó que los hechos se remontan al primero de julio de 2021.

En cuanto a la mujer afectada, en su relato aseguró que solo se dio cuenta cuando fue a un supermercado a comprar unos yogures, y que fue la cajera la que le advirtió de la irregularidad de los billetes.

“La cajera me dice que el billete estaba falso. Le muestro otro y me dice lo mismo. Cuando voy al banco a reclamar, me encuentro a las personas que retiraron conmigo colocando la misma queja”, expuso Morales.

Finalmente, la usuaria dijo que en la entidad le pidieron esperar hasta un mes para obtener respuesta, y contó que los billetes “tenían la misma serie. Se nota a leguas que eso es un papel que no tiene marca de agua. Las letras estaban unas encima de otras”.

Banco Caja Social y su respuesta por caso de billetes falsos en cajero de Barranquilla

Este fue el trino que publicó la entidad para dar respuesta a la denuncia de una usuaria.