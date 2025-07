En la tarde-noche del 24 de julio se llegó al fin de un paro que duró casi 9 días y que provocó algunas afectaciones en las vías nacionales. Entre el Gobierno y el comité del paro lograron un acuerdo que se centra en el contenido técnico de la resolución que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, el cual permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.

La razón por la que surgió este paro es porque los productores de arroz en el país aseguran sentirse afectados por los altos costos que les implica producirlo y lo poco que les pagan, lo que termina siendo muy poco rentable, dándole prioridad al producto internacional sobre el local.

En entrevista con Caracol Radio, la ministra de Ambiente, Martha Carvajalino, explicó que, por ahora, las decisiones que se tomarán irán en la regulación del mercado en el sector productivo, mas no en el precio al consumidor final, con lo que se descarta que, por ahora, la libra de arroz que venden en las tiendas de barrio y en los supermercados no bajará de precio.

Según ella, los análisis hechos indican que no habrá ningún impacto en los precios que llegan al consumidor, pero que estarán un un control constante para saber si hay o no alguna subida que no estaba en los planes y que termine afectando el precio, a los colombianos y, por ende, la inflación.

Según explicó la ministra, solo se va a regular el precio de la producción del arroz, razón por la que una intervención en el mercado se ve lejana y solo se hará cuando se conozcan los resultados de las decisiones tomadas en el acuerdo firmado con el comité del paro. Es decir, en un par de meses.

Qué va a pasar con el arroz en Colombia

El paro dejó compromisos estructurales de cara al Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, un mecanismo que permitiría al Gobierno actuar en caso de fuertes fluctuaciones del mercado, como ya ocurre con sectores como la carne, el algodón o la palma.

La finalidad del fondo será compensar a los productores cuando los precios bajen e incentivar la exportación cuando el mercado internacional esté en auge.

Pero hay otros factores que son claves y que el Gobierno deberá resolver con otras carteras. Por ejemplo, la especulación sobre la tierra, que fue uno de los principales razones por las que se convocó al paro, deberá tener una regulación, pues esto termina afectando muchísimo a los campesinos del país.

