La inquietud se la plantearon al presidente de la compañía en La FM, en donde continuó su ronda de medios con ocasión de los 100 años de Avianca.

Puntualmente, fue Fernando Quijano el que le hizo la pregunta: “¿Cuándo van a empezar a cobrar por las maletas, como lo hacen las aerolíneas en todo el mundo?”.

Y ahí Van der Werff pareció perder los controles: “No, bueno… Entonces, vamos a hablar…, vamos a dar un ‘breack down’ de esta cosa. Si ves, las grandes aerolíneas en el mundo (Delta Airlines, British Airwais, United, también en Asia) no tienen su propio ‘low cost’”.

Después, trató de precisar lo que acababa de decir. “Ya hay algo que es mucho más efectivo para todas las aerolíneas de nuestra escala, que es la personalización de las tarifas, algo que lanzamos hace un mes en Colombia: ‘Vuela a tu medida’, que te da la opción de comprar justamente lo que necesites”.

Con los micrófonos de la emisora abiertos, y sin ningún apremio de los periodistas, Van der Werff continuó: “Obviamente, toda la gente y todos nuestros pasajeros son diferentes: algunos quieren viajar con sus mascotas, algunos tienen unas maletas extras. Entonces, para todos esos pasajeros tenemos ahora tarifas a su medida. Y eso es mucho más funcional y efectivo”.

En ese punto, el ejecutivo hizo otro sobrevuelo, pero sin conseguir aterrizar. “En este esquema de personalización sí vamos a tener también precios muy bajos, baratos, como se tiene en el mundo los ‘low cost’. Pero, digamos, sin nada. Bueno: sin nada, digo, obviamente está incluido el servicio del producto de Avianca, con todos sus aviones, con entretenimiento de abordo y todo”.

“Pero, por ejemplo, si no necesitas…”, intentó construir unan idea, pero cambió de rumbo. “Nosotros hemos visto a mucha gente, por ejemplo, también, gente de negocio que quiere ir el mismo día y regresar el mismo día, por ejemplo a Medellín o a Cali. Son viajes muy cortos: 35 minutos de Medellín. Bueno, hay mucha gente que no quiere viajar con su maleta. Ahí no podemos y no necesitamos cobrar por la maleta…”.

Sin embargo, Quijano insistía en que Van der Werff descendiera y concretara la respuesta que le pedía. “Pero la pregunta, y es la que ronda a los usuarios de Avianca, muy concreta: ¿van a cobrar por llevar maletas el próximo año?”.

“Bueno, yo, la verdad, la respuesta es como yo la mencioné: la personalización. Si alguien quiere o no quiere un ascenso [de categoría], si alguien quiere mascota o no quiere. Ello obviamente depende de todo estos puntos, de estos elementos”, fue la respuesta, de nuevo elevada, del CEO de Avianca.

“Depende de la medida, profesor Quijano”, intervino Luis Carlos Vélez.

“Exactamente”, respondió, apresurado, Van der Werff. “El cliente escoge por qué paga. El cliente es quien determina el producto final de Avianca”.

Vélez volvió a preguntar: “¿Es más parecido al modelo de una aerolínea de bajo costo?”.

Y la respuesta de Van der Werff volvió a arrojar niebla sobre el tema. “Yo no lo veo así. Antes que nada si ves a las aerolíneas grandes también a las de Estados Unidos, sí están cobrando para las maletas: Delta, United y American. Aeroméxico en la región también lo hace”.