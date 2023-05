La empresa Apple registró ingresos trimestrales de US$ 94.800 millones, un 3 % menos versus el año pasado (US$ 97.278 millones), pero logró ganancias trimestrales por acción diluida de US$ 1,52, sin cambios año tras año.

“Nos complace informar un récord histórico en servicios y un récord trimestral de marzo para iPhone a pesar del desafiante entorno macroeconómico, y que nuestra base instalada de dispositivos activos alcance un máximo histórico”, dijo Tim Cook, CEO de Apple.

Ventas de Apple en primer trimestre de 2023

De acuerdo con el reporte trimestral, las ventas de iPhone, el teléfono móvil de la compañía, sumaron US$ 51.334 millones en el período estudiado, un ligero incremento frente a los US$ 50.570 millones del año pasado.

No obstante, todas las demás categorías, a excepción de Servicios, retrocedieron levemente.

Las ventas de Mac, su PC de escritorio y portátiles, pasaron de US$10.435 millones a US$7.168 millones en 2023.

Las ventas del iPad cayeron desde US$ 7.646 millones hasta los US$ 6.660 millones.

Por su parte, la división de Servicios facturó US$20.907 millones hasta abril de 2023, por delante de los US$19.821 millones en el período del año inmediatamente anterior.

Poco menos de la mitad de mitad de las ventas de la compañía se reportaron en las Américas con US$37.784 millones en 2023, por debajo de los US$40.882 millones logrados en el año pasado.

“Seguimos invirtiendo a largo plazo y liderando con nuestros valores, lo que incluye lograr un gran progreso hacia la construcción de productos y cadenas de suministro neutrales en carbono para 2030”, agregó Cook.

Luego de la presentación de los resultados financieros, las acciones de la empresa Apple crecieron 1,39 % en el premercado.

Por su parte, Luca Maestri, director financiero de Apple, aseguró que el desempeño comercial de la compañía año tras año “mejoró en comparación con el trimestre de diciembre y generamos un fuerte flujo de efectivo operativo de US$28,600 millones mientras devolvimos más de US$23,000 millones a los accionistas durante el trimestre”.