Su proyección de dólar a 2.700 pesos se hizo famosa en junio de 2018, cuando la hizo pública, pero no se comparaba con las reacciones airadas que le cobraban su error con cada subida que venía experimentando la divisa durante el primer año del gobierno de Iván Duque.

Ni hablar cuando el precio del dólar superó el récord de 3.500 pesos recientemente: “Mi ‘descache’ se ha vuelto viral, con decirles que hasta el dibujante Matador me regaló caricatura en El Tiempo el otro día”, escribió Bernal en La República.

En esa misma columna aseguró que su error tiene una causa: “La mega depreciación que ha ocurrido en el Yuan Chino”, y agregó que “el peso colombiano está hoy en día donde está por culpa de la guerra comercial entre EE.UU. y China”.

Bernal reconoce que los modelos como el que usó para hacer su pronóstico no pueden prever el impacto de imprevistos del tamaño de la pugna entre ambas potencias, así como tampoco se puede establecer si la gestión de Duque tiene o no algo que ver en ello, aunque su opinión es que no.

Entonces volvió a correr el modelo que usó para predecir el dólar a 2.700 y el resultado fue lo que llama un “valor justo” de 3.224 pesos, valor en el que debería estar con ese método. La cifra está a más de 500 pesos de diferencia con su pronóstico equivocado y a unos 300 de la cotización real del 4 de octubre, cuando hizo el nuevo pronóstico.