En 2022 el aeropuerto El Dorado fue la terminal aérea más transitada de Suramérica y la segunda con el mayor número de pasajeros transportados en América Latina.

En dicho periodo, el aeropuerto de Bogotá movilizó un total de 35,5 millones de personas, superando al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo en Brasil, ubicado en el tercer lugar del ranking, Busiest airports in Latin America.

Colombia se ha convertido en un punto estratégico para los vuelos que buscan conectar con Suramérica, sin embargo, la infraestructura de la terminal aérea estaría quedándose corta para atender la alta demanda y haciendo cada vez más difícil para las aerolíneas acceder a las franjas horarias o slots que requieren.

Esta situación puede llevar al aeropuerto El Dorado a perder su protagonismo en la región, ya que otros países están en capacidad de ofrecer los slots que buscan las aerolíneas para contar con horarios más favorables para su tripulación y sus pasajeros.

En el marco de la Vitrina Turística Anato, Valora Analitik conversó con varias aerolíneas sobre esta situación y el impactó que puede llegar a tener en el mercado aéreo.

El gerente comercial de American Airlines para Colombia y Ecuador, Edwin Rincón, confirmó a Valora Analitik que han solicitado a la Aeronáutica Civil franjas horarias para operar más vuelos, pero, hasta el momento, no se ha logrado por los slots disponibles.

“En ocasiones necesitamos operar mejor horario para conectar más pasajeros. Por ejemplo, a las 7 am yo conecto más pasajeros porque me llegan a Miami y tienen toda la tarde para tomar otro vuelo; pero en la tarde ya no conecto mucho porque ya no tengo tantos vuelos desde Miami, pero solo hay slots por la tarde en El Dorado, lo que hace que pierda la oportunidad de sacar más pasajeros porque el horario no me conviene”, afirmó Rincón.