El sueño de muchas personas es poder viajar a todo el mundo para conocer, tomarse fotos, probar la gastronomía local y mucho más, pero uno de los grandes impedimentos es el tema de los tiquetes, ya que viajar a un destino lejano es costoso y por eso toca ahorrar durante varios meses para poder montarse en un avión.

(Ver también: Famosa aerolínea anunció cambio que se viene para pasajeros en Colombia; medida sorprende)

Sin embargo, en los últimos meses las distintas aerolíneas han sacado planes y promociones que sirven para que esos boletos ya no sean tan costosos y que así mismo las personas puedan volar de forma más frecuente a cualquier destino.

Una de esas aerolíneas es Wizz Air, una compañía europea que sorprendió a todos sus clientes con un plan llamado ‘All You Can Fly’, que significa que las personas pagan un monto específico y con eso ya pueden viajar a cualquier destino internacional de forma ilimitada.

WIZZ MultiPass is our flight subscription plan that gives passengers the chance to lock in the price of their ticket and baggage for 12-months 🔒

Travel once a month on eligible WIZZ flights by paying a monthly fee ✈️

Find out more: https://t.co/5vTTa4Zkru pic.twitter.com/kfn086mkTa

— Wizz Air (@wizzair) May 31, 2024