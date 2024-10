Después de que se concluyera el debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Representantes, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su preocupación por el futuro del proyecto, que ahora pasará al Senado para al menos dos debates más.

Cabal hizo un llamado a la necesidad de concertar adecuadamente el proyecto y de llevar a cabo audiencias públicas que permitan a empleadores, trabajadores y ciudadanos conocer la realidad del panorama laboral en Colombia y los posibles efectos negativos de la reforma.

“Es la hora de que los congresistas dejen de poner sus intereses personales por encima de los intereses colectivos del país. No se explica cómo algunos congresistas de partidos que se han declarado en oposición aprueben proyectos como la reforma laboral. Hacemos un llamado para que el Senado analice, responsablemente, el impacto de todos y cada uno de los artículos que se aprobaron y se evalúen los efectos negativos que traerá una reforma de esta magnitud”, afirmó Cabal.

Los artículos aprobados en la Cámara han generado inquietud entre los comerciantes, ya que muchos de ellos implican altos costos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97% del tejido empresarial colombiano. A pesar de las advertencias de varios congresistas sobre los efectos nocivos que podría tener la propuesta del Gobierno para el sector empresarial, los artículos en cuestión fueron mantenidos.

El presidente de Fenalco también destacó la reciente expedición del acuerdo 10 de 2023 del Sena, que incrementa significativamente la obligación de las empresas de contratar aprendices. Asimismo, la licencia de paternidad, aunque se redujo de seis a cuatro semanas, sigue superando los plazos establecidos en la mayoría de los países de América Latina, excepto Venezuela.

“Con este y otros artículos que no fueron debatidos, no habrá empresa que aguante, a no ser que se vuelva totalmente informal”, advirtió Cabal. En una reciente encuesta empresarial, el 31% de los empresarios expresó que, si se encarecen los costos laborales a causa de la reforma, se verían obligados a reducir o evitar la contratación de nuevo personal.