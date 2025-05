En Colombia, el reparto de la herencia está regulado por el Código Civil, el cual establece un orden sucesoral.

Al fallecer una persona, sus bienes pasan primero a sus hijos. Si no tiene descendientes, la herencia corresponde a sus padres; y si tampoco hay padres, se distribuye entre sus hermanos.

Sin embargo, cuando fallece un cónyuge y no hay hijos ni padres, primero debe liquidarse la sociedad conyugal, dividiendo los bienes adquiridos durante el matrimonio. En ese caso, el 50% corresponde al cónyuge sobreviviente y el otro 50% se reparte entre los hermanos del fallecido.

El abogado especialista Jimmy Jiménez aclara que el cónyuge sobreviviente también puede reclamar la porción conyugal complementaria si no cuenta con los medios para subsistir, aunque esta no es una herencia directa y no aplica en todos los casos.

Si el fallecido tenía bienes propios, el cónyuge hereda en igualdad de condiciones con los hermanos.

A partir del tercer orden sucesoral, existe libertad testamentaria, por lo que se recomienda hacer un testamento o utilizar la figura de “herencia en vida” —permitida desde 2016— para garantizar la distribución de bienes conforme a la voluntad del titular y evitar disputas con otros herederos como los cuñados.

Por qué es clave aclarar herencias en Colombia

Aclarar las herencias en Colombia es un proceso de vital importancia tanto a nivel legal como familiar. La distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona puede convertirse en una fuente de conflictos si no se ha definido previamente quiénes serán los beneficiarios.

Esto se debe a que la normativa colombiana establece un orden sucesoral muy específico que, si no es respetado o entendido adecuadamente, puede generar disputas entre los herederos. Es común que existan dudas sobre los derechos hereditarios, especialmente en casos en los que no hay hijos ni padres vivos, y los bienes deben ser repartidos entre hermanos o cónyuges. En estos escenarios, la falta de claridad puede llevar a largos procesos judiciales, rupturas familiares y la pérdida de bienes valiosos por costos legales o decisiones judiciales no deseadas.

Además, la ley colombiana reconoce la figura del testamento y permite la libertad de disposición del 50% de los bienes, en caso de haber herederos forzosos como los hijos o padres. Cuando no los hay, existe libertad total sobre cómo repartir los bienes.

Esta posibilidad otorga a cada persona el derecho a definir cómo desea que se distribuyan sus pertenencias, garantizando que sus deseos sean respetados después de su muerte. Elaborar un testamento o recurrir a figuras como la herencia en vida permite que esta voluntad tenga validez jurídica y evita que los bienes pasen automáticamente a manos de familiares con los que tal vez no se tenía una relación cercana o con quienes incluso existía un conflicto.

La importancia de aclarar las herencias también se manifiesta en la protección del cónyuge sobreviviente. Muchas personas desconocen que, en ausencia de hijos o padres, los hermanos del fallecido pueden reclamar parte de la herencia.

Herencias y bienes comunes a diferenciar

En este contexto, es fundamental entender la diferencia entre los bienes comunes de la sociedad conyugal y los bienes propios del fallecido. De no hacerse esta diferenciación con anticipación, el cónyuge puede quedar en una posición vulnerable, enfrentando reclamaciones de los cuñados o perdiendo parte de su sustento. A través de la planificación sucesoral, se pueden tomar decisiones informadas para proteger el bienestar del cónyuge y asegurar su estabilidad económica.

En conclusión, aclarar las herencias en Colombia no solo es una forma de prevenir conflictos legales y familiares, sino también una herramienta poderosa para ejercer autonomía, proteger a los seres queridos y garantizar que los bienes construidos durante toda una vida se distribuyan de acuerdo con los deseos del titular.

