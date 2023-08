Grupo Aval y Corficolombiana llegaron a un acuerdo de pago con las autoridades de Estados Unidos por el caso Odebrecht. Particularmente, por la participación minoritaria de Corficolombiana en Ruta del Sol tramo II. El acuerdo, que la empresa resaltó como el fin del proceso, golpea a sus acciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.

En Estados Unidos, al abrir la jornada bursátil, el ADR de Grupo Aval en Wall Street registró una caída de 4,15 %.

(Lea también: Cómo enviar plata de AV Villas a Nequi; proceso es fácil y no se demora más de 5 minutos)

En Colombia, la acción preferencial de Grupo Aval abrió a la baja, con una caída de 2,60 %, pasando de $ 520 a $ 506,5. La acción de Corficolombiana también inició la jornada bursátil cayendo. En su caso fue un 0,65 % (de $15.500 a $15.400), por su parte el dólar tuvo respiro este viernes y puede cerrar la semana por debajo de los $ 4.000.

ADR de Grupo Aval

ADR de Grupo Aval en Wall Street semana del 7 al 11 de agosto. /Valora Analitik

Los US$80 millones que pagarán Grupo Aval y Corficolombiana

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) terminaron sin que ninguna entidad presente cargos contra Grupo Aval.

El grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo acordó pagar US$ 80 millones. Además, las dos compañías reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta de un exejecutivo de Corficolombiana.

Grupo Aval tendrá que desembolsar US$ 32,1 millones más unos adicionales US$ 8,1 millones de intereses a la SEC. Por su parte, al llegar a un acuerdo con el DOJ, Corficolombiana se comprometió a pagar una “multa civil” por un valor de US$ 20,3 millones.

Lee También

Además, se llegó a un acuerdo de pago por US$ 20 millones para pausar la acción penal en contra de estas compañías.

Tras conocerse esto, Grupo Aval y Corficolombiana publicaron un comunicado anunciando el fin de las investigaciones por el caso Ruta del Sol II del Gobierno estadounidense después de cinco años.

(Vea también: Se cayeron las importaciones chinas en Colombia: ¿por qué sería preocupante para el país?)

“Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este doloroso capítulo, no sin antes insistir en su compromiso con los más altos estándares éticos y el continuo fortalecimiento de su ambiente de control”, afirmaron.