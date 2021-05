Según publicaciones como el diario As, Zinedine Zidane tomó la decisión de dejar su cargo como entrenador del Real Madrid después de comunicarle su determinación a los jugadores del plantel.

El ‘galo’ le habría pedido un tiempo a los directivos para analizar la

Así lo informó posibilidad de seguir en el club, pero terminó dando un paso al costado, agregó la información.

El popular ‘Zizou’ se va de la escuadra ‘merengue’ al concluir una temporada en la que no pudo obtener ningún título, ya que fue segundo en la Liga de España y sufrió respectivas eliminaciones en la Champions League y Copa del Rey.

La renuncia del estratega, que tenía todavía un año de contrato, es de “efecto inmediato”, agregó el periodista Fabrizio Romano, que en su cuenta de Twitter señaló que su periodo en la ‘casa blanca’ “se acabó”.

Zinedine Zidane has communicated tonigjt to people who work around him and players that he’s 100% leaving Real Madrid. Confirmed. 🚨⚪️

Zidane will speak with Florentino Perez and announce his decision officially in the next hours but he’s leaving. It’s over. ⏳ #Real #Zidane https://t.co/5mgJPfIOyD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021