Zinedine Zidane habló al respecto en la rueda de prensa que ofreció este martes, un día antes del partido de la sexta fecha de la liga española, contra el Osasuna.

Al estratega del Real Madrid le preguntaron: “¿Si en julio le hubieran dicho que James iba a ser indiscutible en septiembre, se lo hubiera creído?”. Zidane no respondió con rodeos a ese interrogante y le dio un claro voto de confianza a James Rodríguez.

“¿Por qué no? Los buenos son buenos y al final James es uno de nosotros. Somos 25 jugadores y yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo”, contestó el técnico del Real Madrid, que antes de que iniciara la temporada no veía con malos ojos que el volante colombiano fuera vendido en el mercado de pases, pero que ahora no lo saca de la titular por el buen rendimiento que el ‘10’ le ha demostrado en los entrenamientos y partidos recientes.

James fue inicialista en los últimos tres partidos del Real Madrid (dos por liga y uno de Champions League). En esos encuentros el colombiano se destacó al ser uno de los que tuvo un rendimiento aceptable en la cancha, a pesar de que su equipo no tuvo grandes presentaciones.

Sin embargo, la titularidad de Rodríguez para este miércoles no está del todo confirmada porque Zidane planea darles descanso a algunos titulares, pensando en el clásico contra el Atlético de Madrid de este sábado.