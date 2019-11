A Zinedine Zidane le preguntaron al respecto luego del triunfo por 6 a 0 del Real Madrid ante el Galatasaray en la Champions, y de las fuertes declaraciones que hizo Carlos Queiroz cuando este miércoles le presentó al país la convocatoria para los partidos contra Perú y Ecuador.

El técnico de la Selección Colombia contradijo a Zidane al asegurar que Rodríguez no está lesionado y aseverar que no es su asunto la situación que el mediocampista vive en el cuadro ‘merengue’. “Lo que le pasa [a James] en el Real Madrid son sus problemas… No nos pueden seguir preocupando los rumores y los comentarios. España hace su trabajo y en Colombia hacemos el nuestro. Si no estuviera bien, no estaría en la lista”, indicó en atención a los medios.

Zidane no quiso entrar en discusiones sobre la convocatoria de James y en rueda de prensa afirmó: “Que convoquen a Bale y a James no me sorprende. Luego veremos si van a jugar allí o no”.

El colombiano está lesionado desde la semana pasada y por eso quedó fuera de las convocatorias del Real Madrid para sus últimos dos partidos.

James deberá integrarse a la Selección Colombia a comienzos de la próxima semana, luego del partido que su equipo tendrá el sábado, contra el Eibar.