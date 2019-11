El francés Zinedine Zidane, DT del Real Madrid de España, había afirmado que no ha podido tener en cuenta al volante cucuteño en los últimos partidos debido que el volante está en departamento médico y su recuperación es incierta.

“No está disponible todavía, está con molestias… No puedo contar lo que tiene exactamente. Pero ojalá que vuelva rápido porque quiero a mis jugadores conmigo”, indicó Zidane en rueda de prensa.

Sin embargo, Carlos Queiroz hizo caso omiso a lo expresado por el técnico del Real Madrid y convocó a James para los encuentros amistosos del 14 y 19 de noviembre ante Perú y Ecuador, respectivamente.

Además, lo contradijo al asegurar que Rodríguez no está lesionado y que no es su asunto la situación que el mediocampista vive en el cuadro ‘merengue’.

“Lo que pasa le [a James] en el Real Madrid son sus problemas… No nos pueden seguir preocupando los rumores y los comentarios. España hace su trabajo y en Colombia hacemos el nuestro. Si no estuviera bien, no estaría en la lista”, indicó en atención a los medios.