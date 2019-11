La gran novedad de la lista es la presencia de James Rodríguez, volante que por molestias físicas no ha podido actuar últimamente con el Real Madrid; sin embargo, Queiroz dijo en rueda de prensa que si no estuviera bien, no lo hubiera convocado.

Por otra parte, no fueron tenidos en cuenta por el entrenador los jugadores Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, ambos de River Plate de Argentina, club con el que estarán concentrados para disputar la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre ante Flamengo de Brasil.

Los compromisos frente a Perú y Ecuador se llevarán a cabo en Estados Unidos y serán los últimos antes del inicio de la eliminatoria mundialista, fase que empezará en marzo de 2020.

Acá, la convocatoria completa:

Arqueros:

David Ospina

Éder Chaux

Aldaír Quintana

Defensas

Santiago Arias

Stefan Medina

Jhon Lucumí

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Jeisson Murillo

William Tesillo

Johan Mojica

Volantes

Wilmar Barrios

Jéfferson Lerma

Juan G. Cuadrado

Steven Alzate

Mateus Uribe

Yairo Moreno

Luis Díaz

James Rodríguez

Delanteros

Stiven Mendoza

Róger Martínez

Alfredo Morelos

Luis F. Muriel