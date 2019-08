green

“James y Bale son jugadores de la plantilla. Están inscritos los dos, pero puede pasar cualquier cosa y yo, como entrenador del Madrid, debo contar con ellos”, afirmó Zinedine Zidane en rueda de prensa.

“Cuento con ellos al cien por cien. James Rodríguez no ha sido convocado, pero esto puede cambiar”, añadió el director técnico del conjunto blanco.

No obstante, expresó que el mercado de verano no ha terminado y que no descarta que pueda haber un fichaje o una salida más: “Estamos con la plantilla que hay, pero puede pasar cualquier cosa en tres semanas de mercado. Estoy a muerte con mis jugadores y queremos hacer una gran temporada”.

Cabe recordar que esta semana se conocieron los dorsales que usarían durante la liga española 2019-2020 los futbolistas del equipo madrileño. El volante de la Selección Colombia tendría el número 16, si se queda en la casa blanca.

Acá, la rueda de prensa de Zidane (desde el minuto 4:43):