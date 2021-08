Horas después de que fuera eliminado de forma polémica de los Juegos Olímpicos, se viralizó en las redes sociales un video que grabó Yuberjen Martínez criticando con palabras de grueso calibre a los jueces que prefirieron darle la victoria a su rival japonés.

El boxeador nacido en Chigorodó se grabó mientras departía con otros deportistas colombianos en la Villa Olímpica, con música a alto volumen al fondo, y gritó: “Put… robo, malpari… Qué mier…”.

Muchos usuarios de redes sociales pensaron que Yuberjen estaba bajo los efectos del alcohol, pero el boxeador negó categóricamente que fuera así. Lo hizo en una entrevista con la revista Semana, en la que dejó claro que era muy difícil ingresar bebidas alcohólicas a la Villa Olímpica y que por eso ningún deportista colombiano estaba consumiéndolas esa noche.

“Estuvimos ahí, no sé si vieron el video que compartí y luego se hizo viral. Estábamos jugando dominó, perdí, y estábamos poniendo música en la habitación, y dije: ‘No, yo no gano ni siquiera una partida de dominó’. Aclaro que no estábamos tomando, malinterpretaron el video. Allá no dejan ingresar licor, ya que hay una seguridad bastante fuerte. Estábamos jugando y salió ese video y la gente lo tomó a mal, pero estaba cansado y no es fácil, porque había llorado mucho”, declaró el boxeador.

Martínez se mostró bastante indignado en los días posteriores a su eliminación de los Olímpicos, pero lo cierto es que durante toda esta semana recibió multitudinarias muestras de apoyo por parte de los colombianos. Al boxeador le donaron sumas importantes de dinero, a tal punto que hasta este sábado había recolectado cerca de 400 millones de pesos.

Eso quiere decir que el popular ‘Yuber’ recibió por parte de los colombianos más dinero que el que el Gobierno le habría dado en caso de que se hubiera quedado con la medalla de oro en Tokio 2020 (218 millones de pesos).