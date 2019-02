Rincón reveló uno de sus secretos mejor guardados este martes, después de que invitara a sus seguidores a que le respondieran la siguiente pregunta: “Hoy es mi último día en Colombia, ¿ustedes qué harían hoy?”.

Uno de sus seguidores le escribió: “Si estás en Bogotá, iría a Monserrate a ver la ciudad”. Ante ese comentario, Yoreli se remitió a la leyenda urbana que asegura que las parejas que suben juntas a Monserrate tarde o temprano se separan.

La exfutbolista del Atlético Huila le escribió a ese seguidor que le propuso ir a Monserrate lo siguiente: “¡No! Después no me caso. No acabe con mis ilusiones tan rápido”. Además de la respuesta escrita, Rincón publicó una foto en la que encerró el anillo que confirma el compromiso con su novia, la venezolana Jay Oliveros.

Yoreli y su novia se conocieron jugando para el equipo ‘opita’, que hace un par de meses se coronó campeón de la Copa Libertadores Femenina. Después de su buena actuación en el torneo, ambas fueron contratadas por el Iranduba de Brasil y continuarán su carrera profesional en ese país.

Esta fue la historia en Instagram con la que Yoreli Rincón confirmó que se casará con su pareja: