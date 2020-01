Yimmi Chará fue presentado en su nuevo equipo luego de una transferencia de la que no se publicaron valores; Timbers solo avisó que había adquirido al jugador.

De esta manera, quedó por el piso la versión que días atrás emitió el programa ‘Momento deportivo’, de la emisora Antena 2, en donde se avisó que el futbolista había ido a Barranquilla para firmar con el conjunto ‘tiburón’.

Ahora, Yimmi, de 28 años de edad, estará junto a su hermano Diego, de 33, y con el también colombiano Dairon Asprilla, atacante.

Entre tanto, Felipe Chará, otro de los hermanos, le acaba de dar fin a su carrera deportiva en Águilas de Rionegro.

En video, la presentación de Yimmi Chará:

“It’s a team that tries to be a family, and I think that’s what is important.”

A look at Yimmi Chara's signing day. #RCTID pic.twitter.com/E2MxxNfPOL

— Portland Timbers (@TimbersFC) January 2, 2020