Que mi Dios nos de salud siempre en este 2020 mucho amor y que lo podamos dar a todo el mundo 🌍 pero que en verdad sepamos vivir y disfrutar guardando recuerdos en el alma.. . pocas vacaciones tengo al año, pero este año decidí salir así tuviera uno o dos dias libre y mirando atrás cada lugar al que iba me hacía completamente feliz . 😀 en mis 12 uvas …. uno de mis deseos es poder ir a muchos más lugares este 2020 contigo cosa por muchos viajes mas … de TRABAJO Y DE TURISMO . @jay_oliveros17