Yerson Mosquera, nuevo jugador de Cincinnati de la MLS, habló para los micrófonos del Vbar Caracol y tocó los temas más importantes de su carrera deportiva.

El defensor jugará en condición de préstamo en el balompié estadounidense y se ha convertido en motivo de conversación por su salida de la Premier League. Para el Vbar Caracol, decidió contar varios sucesos de su vida, los cuales, lo tienen con una nueva ilusión: triunfar en el balompié extranjero.

Sobre su temprana salida del Atlético Nacional, dijo: “No me arrepiento. Estaba ilusionado de seguir en Nacional, de seguir aportando y cada vez que jugaba era como si fuera mi último juego, siento que estas cosas ayudan a crecer cuando eres joven, porque te das cuenta que el fútbol extranjero es muy exigente y que tienes que ser muy responsable también en todo el sentido y no me arrepiento de haberme ido joven, porque eso me ha ayudado a crecer también. Ya tocará afrontar las cosas de la mejor manera, con la cabeza en alto y seguir trabajando para la oportunidad, tanto en la Selección como en Premier”.

Acerca de su no protagonismo en los Wolves, agregó que algunos temas deportivos no están al alcance de los jugadores, y que siempre se preparó para competir con dicha escuadra. “Superé eso, tuve muchos partidos con la Sub-23 donde me dí cuenta que estaba preparado para competir y pude progresar y estar a la par con todos en ese momento, pero luego era la diferencia que tenían más partidos que yo, tenía continuidad y yo no, y siempre va a existir esa desventaja en ese sentido”,agregó el nacido en Apartadó, Antioquia.

Aunque muchas personas criticaron su vinculación a la MLS, el defensor central habló maravillas de dicho rentado, y mencionó que es una competición de alto nivel.

