Yerson Mosquera es uno de los defensores que escogió Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia que enfrentará a España y Rumania en juegos preparatorios. El nacido en Apartadó, Antioquia, viene destacándose de gran manera con el Villareal. Incluso, recientemente, logró anotar un gran gol contra Olympique de Marsella, por Europa League.

Respecto a su gol y a la reciente convocatoria para ser parte del combinado nacional, habló Mosquera en exclusiva para ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“No hay explicación para ese gol. Yo solamente entré con todo lo que podia porque tambien tenia una espinita contra ese equipo y sabía la necesidad de mi equipo en el momento y tenía muchas cosas encontradas, como lo de la convocatoria y marcar un gol así, fue fundamental y me ayuda a llegar con mucha confianza a la Selección”, de entrada manifestó el jugador

Por otro lado, explico los motivos de aquella mencionada ‘espinita’ que tenía contra el Marsella’. “La verdad que si tuve una revancha del partido anterior y por eso la espinita que tenía contra ellos, porque en el primer juego no me fue muy bien, tuve un partido que no fue nada bueno, me sentí mal y ese gol al minuto me hizo sentir toda la emoción y rabia que tenia guardada porque sabia que podía haber jugado mejor”, terminó por aclarar.

Cambiando de tema, decidió darle un espacio a analizar su convocatoria a la Selección Colombia. “Representa mucho para mi tener la oportunidad de enfrentarme a España, que es una selección muy fuerte a nivel mundial. Tienen buenos jugadores, jóvenes, he venido a analizándolos desde que me he enfrentado a muchos de ellos y tengo la sensación de que vamos a hacer un excelente juego y que vamos a ganar el partido”.

¿Cómo se ha preparado para jugar contra España?

“Hemos analizado bien a España y vamos a ver cómo juega el entrenador. Nos esperamos un juego táctico, que siempre se ha caracterizado de ser una selección que juega así, y nosotros a preparar nuestro juego, a saber como contrarrestarlo y a ir a por todo”.

¿A cuáles estrellas de la Selección de España ha enfrentado?

“A Lamine Yamal lo enfrenté con el Barcelona, a Álvaro Morata no, a Joselu menos y a Nico Williams tampoco, pero son jugadores que se destacan en la liga y yo voy a prepararme para jugar, así como lo he hecho, si es que me dan la oportunidad de jugar y si no la tengo, estaré dándoles mi apoyo, si es que me necesitan”.

