Yerson Candelo salió de Atlético Nacional para este segundo semestre, como se venía informando, tras una limpieza de nómina que hizo el club y poco después de ser oficializado en Aucas de Ecuador, rompió el silencio y aclaró cómo se dio su salida.

Atlético Nacional hizo una depuración masiva de jugadores que llevaban varios años en la institución luego de perder la final con Millonarios, dando lugar a especulaciones sobre los posibles motivos.

Yerson Candelo fue uno de ellos y bastante se rumoró acerca de las causas de su no continuidad con Nacional. Sin embargo, el futbolista no se quedó callado y habló en el VBAR Caracol, aclarando lo que pasó.

“En ningún momento entré a querer hacer los cambios, a manejar el grupo, a hacerle los cambios. Nunca estuve en ninguna decisión que tomaba ni los capitanes. Comenzaron a comentar y a venderle una idea a las personas de que los jóvenes no me querían y era mala leche. El cariño que recibo de ellos es agradable y siempre intenté ayudarlos y eso no lo tengo que decir yo”, abrió el deportista explicando lo que pasó en la final ante Millonarios con los cambios.

Por otro lado, Candelo reveló cómo se dio su desvinculación con Atlético Nacional:

“Después me presento a los ocho días y ese día me dicen que suba a la oficina con Esteban (director deportivo del club) y él tiene un documento en la mesa en el que me dice que esta temporada no me ve en el equipo porque vamos a darle prioridad a los jugadores jóvenes, que estaban pensando como club y como institución. En fin, nunca supe quién toma la decisión ni cuáles fueron las razones. Los números están ahí y no engañan a nadie”, explicó el jugador.

Candelo tuvo un ciclo de cinco años con el conjunto ‘Verdolaga’, en el cual alcanzó cuatro títulos: Copa Águila 2018, Copa BetPlay 2021, Liga BetPlay 2022-l y Superliga BetPlay 2023.