La convocatoria de Yerry Mina a la Selección Colombia siempre ha sido un tema de debate. Y es que hay muchos que defienden su llamado, pero hay otra gran cantidad que la rechaza. Pese a que ha marcado goles importantes y de que fue la figura destacada de nuestro país en el mundial de Rusia 2018, desde hace un tiempo, el central no hace parte del once inicial de Néstor Lorenzo.

Así quedó confirmado en la Copa América, luego de la lesión de Jhon Lucumí en el debut ante Paraguay. Aunque Mina fue su reemplazo en aquel encuentro, fue Carlos Cuesta quien se terminó quedando con el puesto y junto con Davinson Sánchez fueron la dupla de centrales que escogió el argentino para el resto del torneo.

Esta decisión no le habría gustado a Yerry, que llegaba a dicha competencia con la idea de ser titular. Así lo reveló el periodista Sebastian Heredia en RCN radio. Durante el programa ‘En la jugada’, donde también están Antonio Casale, Guillermo Arango y ‘Pacho’ Vélez, Heredia contó que al jugador no le gustó ser relegado al banco de suplentes y tomó una actitud que no cayó bien en el cuerpo técnico.

¿PELEA ENTRE YERRY MINA Y NÉSTOR LORENZO? Informaron En La Jugada, de RCN, que no gustaron los comportamientos de Yerry Mina durante la Copa América. Esto porque perdió su posición. También dijeron que el DT de la Selección está pensando en convocar a Juan David Cabal. pic.twitter.com/IKdDvxrzaP — Paolo Arenas (@PaoloArenas) August 9, 2024

Esto habría molestado a Néstor Lorenzo, quien contaría con Cabal, reciente contratación de Juventus, para mantenerlo en la nómina titular en partidos futuros de la ‘Tricolor’.

Por ahora, ni Yerry Mina, ni Néstor Lorenzo fueron consultados por la supuesta discusión, lo que si sería claro es que el lugar del central en la Selección estaría en duda.

