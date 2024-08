América de Cali arrancó el campeonato del segundo semestre de 2024 de gran manera, pues en los cuatro partidos que ha jugado ha ganado dos, ha empatado uno y ha perdido uno, lo que lo ubica parcialmente cuarto con siete puntos.

Parte de ese gran rendimiento se debe a un jugador en específico, Cristian Barrios, extremo derecho, quien ha mostrado un gran nivel a lo largo del año, pero más desde que llegó el ‘Polilla’ Da Silva a entrenar el equipo vallecaucano.

Debido a ese nivel mostrado, el jugador se ha ilusionado con ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, pese a que el argentino rara vez convoca a alguien de la Liga BetPlay.

Cristian Barrios sueña con la Selección Colombia

En diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Barrios aseguró que espera que su rendimiento sea suficiente para ser convocado y que por ahora se sigue preparando para cuando se le de la oportunidad.

“Para mí es un sueño poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, pues cualquier futbolista quiere cumplirlo. Obviamente a veces me frustra que haya tenido momentos buenos y por eso siento que merecía una convocatoria o preselección, pero bueno, me sigo preparando para que cuando llegue, esté listo”, dijo el futbolista.

Y sobre lo que le ha aportado su nuevo técnico, agregó: “Desde que llegó el ‘profe’ lo primero que él me dijo fue que le habían hablado de mí, de la alegría que le transmito al grupo. Él mismo lo notó cuando llegó, entonces me dijo que disfrutara mucho el fútbol, mi talento, que fuera feliz. Esa fue la confianza que me dio él y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Espero seguir ayudándolo a él y aprender de su cuerpo técnico”.

Por lo pronto, lo cierto es que se ve lejano que Barrios pueda ser convocado a los próximos partidos de Colombia debido al gran nivel que hay en las bandas actualmente con jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Sinisterra y muchos más.

Cuándo vuelve a jugar América de Cali

Mientras llega su oportunidad, Barrios se sigue preparando para los próximos partidos de la ‘Mechita’, que serán contra Millonarios, Bucaramanga y La Equidad con días y horarios aún por definir.

