“Yo, por lo que he escuchado y los contactos que he tenido con el agente, sé que con el Barcelona no hay nada en la mesa, solo son rumores”, aseguró Luis Faríñez, padre del golero ‘embajador’, en el programa ‘Kick Off’ de Win Sports.

“Wuílker tiene contrato hasta 2020 con Millonarios y por el momento está tranquilo. Una vez termine la Copa América vuelve al club. Obviamente, todo futbolista trabaja para estar en Europa, pero hoy estamos contentos en Bogotá y felices con la hinchada azul”, añadió.

“Lo que ha aprendido Wuílker en Millonarios personal y profesionalmente es impresionante. Millonarios fue el que apostó por él y merece beneficiarse en una negociación. Darle la titularidad desde el primer día, sacando al arquero que fue campeón, fue impresionante; se merecen lo mejor”, finalizó el papá del guardameta venezolano.

Actualmente, Faríñez es una de las grandes figuras de la Copa América Brasil 2019, donde espera llegar lo más lejos posible con el seleccionado ‘vinotinto’. Venezuela comparte grupo con Brasil, Perú y Bolivia.