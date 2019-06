Geraint Thomas cayó al suelo a treinta kilómetros de la llegada de la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza, en Arlesheim y parecía tener afectado el hombro derecho.

“Tristemente, @GeraintThomas86 se vio obligado a abandonar la Vuelta a Suiza. Estaba consciente y pudo hablar con el equipo tras su caída, será llevado al hospital para ser sometido a pruebas”, tuiteó el Ineos.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon the #TourDeSuisse. He was alert and speaking to the team after the crash and will be taken to hospital for checks. Further updates to follow

— Team INEOS (@TeamINEOS) June 18, 2019