En los últimos días hay una polémica bastante grande que gira en torno a la Liga de Gimnasia de Risaralda, ya que la boxeadora olímpica colombiana Jenny Arias denunció al director ejecutivo William Cano por no recibir a deportistas porque “no tienen dinero”, por acoso sexual y más hechos que son muy graves.

(Ver también: “No ha parado”: periodista de Noticias Caracol contó que sigue terrible acoso de exmilitar)

En un principio, la Liga no se refirió al tema porque estaba evaluando las acciones pertinentes para no dar ningún paso en falso y que todo salga lo mejor posible tanto para la entidad como para los deportistas afiliados a la misma. Sin embargo, ya respondió.

Ahora, un día después de las acusaciones de la boxeadora, la Liga se pronunció a través de un comunicado obtenido por Pulzo en el que lo primero que dice es que el señor Cano tomó la decisión de dar un paso al costado de su puesto para poder defenderse de forma personal y que eso no vaya a afectar a los deportistas ni a la Liga.

Además, en el comunicado también quedó estipulado que Carlos Agudelo Montoya no será avalado para ser entrenador debido a un acuerdo que tiene con la Gobernación de ese departamento.

Lee También

Por su parte, William Cano también expidió un comunicado en el que dejó en claro las razones por las que no iba a seguir en su puesto de la Liga, pero también el por qué las razones expuestas por la boxeadora Jenny Arias son erróneas y carentes de fundamento.

“En mi vida pública como dirigente deportivo de casi 30 años y expuesto a la crítica, he recibido denuncias de personas que mal intencionadamente, al no estar de acuerdo con la disciplina y exigencia que demanda mi actividad, pretenden enlodar y dañar mi fama y logros. En el año 2019 recibí dos denuncias; una que fue precluida por la Fiscalía y la segunda que me encuentro enfrentando convencido que mi honorabilidad y buen proceder”, escribió Cano.