En la carrera futbolística de Wilder Medina los clubes en los que mayor resonancia tuvo fueron Deportes Tolima y Santa Fe, en donde vivió dulces momentos, anotando goles por montones, siendo figura y destacándose tanto en el fútbol colombiano y también en torneos internacionales como Copa Libertadores y Sudamericana.

(Lea también: Wilder Medina evitó paliza a ladrón que cogieron robando, y lo aconsejó: “Lo pueden matar”)

De hecho, el paisa anotó en el ‘Vinotinto y oro’ 47 tantos y con los ‘cardenales’ marcó 31 dianas, según las estadísticas del periodista José Orlando Ascensio, que confirman lo positivo de sus campañas.

En la charla con Gol Caracol, Medina habló de esos pasos y de situaciones particulares que encontró en Ibagué y en Bogotá. “Fueron buenos recuerdos, se hicieron cosas buenas y gente que me marcó”, expresó inicialmente.

¿Cómo le fue con Hernán Torres, como entrenador en Tolima?

“Hernán Torres es bravo, pero pues yo en Ibagué salía mucho, en Ibagué es bravo, no sé si andan todas las ‘diablas sueltas’ (risas). Hay mucha mujer hermosa, son unas indias lindas. Para el jugador profesional eso es complicado, porque uno de hombre pues la carne es débil. Uno llega allá y se complica, hay matrimonios de futbolistas que vi terminar allá”.

¿Le pasó algo curioso con las hinchas de Ibagué?

“Sí, claro. Una vez afuera del estadio o de una concentración me apareció una mujer que me abordó, se destapó el seno y me dijo que le firmara ahí. Yo pues lo hice, pero mirando para otro lado”.

Volvamos a Hernán Torres, ¿lo regañaba mucho?

“En Ibagué me perrateaba, me iba a tomar a los bares, llevaba mi bolso con la buena ropa y me metía a tomar, a escuchar salsa. Y por eso el profesor Hernán me decía que me manejara bien, que él no me decía nada porque hacía mis goles; pero que hiciera las cosas mejor por mi familia. Yo ante eso como que decía, que tal yo me ponga juicioso y deje de hacer goles…”.

¿Algún compañero del Tolima lo aconsejaba?

“Sí, Gustavo Bolívar, con el que concentraba en los hoteles. Después de las rondas médicas, yo me salía y llegaba una y otra amiguita que se encerraba conmigo en otra habitación. Cuando volvía, Bolívar me decía: ‘monstruo a donte te cuidaras, rendías más. Usted es una máquina'”.

(Vea también: Wilder Medina volvió a hablar de su adicción: “¿Se levantó con ganas de pegarlo?”)

¿Y en Santa Fe qué encontró?

“Pues a un César Pastrana que creyó en mí como persona, como jugador. Él me decía que jugaba bien; pero que como persona era el doble de valioso. El presidente siempre estuvo conmigo, el año de suspensión por doping fue tenaz, pero después se volvió para ser campeón de Superliga y goleador, tras estar parado”.

¿Cómo le fue con Ómar Pérez, ídolo de los ‘cardenales’?

“Pues Ómar me decía mucho que no la fuera embarrar fumando, que me tomara las cervezas, pero que no saliera mucho. Él me decía que no me fuera a meter un porro. Es un líder innato, es un líder que ojalá algún día pueda llegar a Santa Fe como directivo, tiene la mente clara para hacer cosas”.

