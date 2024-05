Por: Familia Cardenal

El próximo domingo 2 de junio, Deportes Tolima recibirá a Independiente Santa Fe para disputar el duelo correspondiente a la sexta fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2024-l, donde saldrá un finalista. Uno de los jugadores que es recordado con mucho cariño y que supo jugar instancias cruciales en ambos clubes es Wilder Medina.

El exfutbolista se convirtió en una pieza clave para el ‘Cardenal’ durante el primer semestre de 2013 anotando 16 goles, uno de ellos contra Gremio por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores. Su paso por la capital no solo se midió en trofeos y distinciones, también con el aprecio de la hinchada ‘Albirroja’ y ‘Vinotinto’ pues dejó una huella imborrable en Ibagué convirtiendo el gol 3.000 de Tolima por liga en septiembre de 2010.

Así las cosas, en entrevista exclusiva, ‘el monstruo del gol’ compartió su análisis de este cierre que enfrentará a los dos conjuntos que lleva en el corazón.

“Antes de conocer la fase de cuadrangulares yo daba por finalista a Tolima y Santa Fe por la manera en cómo vienen jugando. Sin embargo, me genera tristeza que los dos equipos que llevo en el corazón hayan quedado en el mismo grupo. Es triste saber que uno se quedará por fuera de la final, en estos momentos tengo el corazón dividido y que el fútbol premie al mejor”. Aseguró.

“Santa Fe tenía la necesidad de volver a protagonizar llegando a las instancias definitivas, era uno de los mayores anhelos de Peirano, además de incentivar el sentido de pertenencia a sus jugadores”. Señaló el goleador de FPC.

Una victoria o un empate le permitirá al ‘León’ acceder a la final, en el peor de los escenarios quedaría eliminado por el punto invisible, puesto que ambos igualarían en puntaje, pero Tolima se posicionó mejor en el todos contra todos.

“Es buena implementación, es un premio al equipo que mejor jugó en el torneo si Tolima llega a la final es gracias al punto invisible y es merecido, por otro lado, la presión recae en Santa Fe donde tendrá que jugar a no desesperarse”. Comentó el atacante que debutó con Rionegro F. C., en 1998.

A modo de cierre el antioqueño extendió la invitación a gozar el fútbol en paz.

“Son los equipos que me dieron a conocer nacional e internacionalmente, en ambos salí goleador, mis respetos para las dos instituciones, la prioridad es el juego limpio en las gradas porque en el terreno será una final adelantada”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.