El periodismo deportivo colombiano pierde a uno de sus grandes referentes en los últimos años. Muñoz es recordado por ser uno de los pioneros en la locución en el país y porque en 1993 se ganó dos grandes distinciones: el ‘Premio Rey de España’ y el ‘Premio Nacional Simón Bolívar’.

(Vea también: “Lagarto”: Iván Mejía, contra jefe de Dimayor; lo señala de “cumplir órdenes” a Millonarios)

Aunque casi toda su carrera vivió en Cúcuta y Medellín, Wbeimar nació en Sevilla, Valle del Cauca, el 18 de agosto de 1943. Siempre cubrió las grandes hazañas del ciclismo y del fútbol colombiano, como la Copa Libertadores ganada por Atlético Nacional en 1989 o las participación de Colombia en diferentes Mundiales, Copas América, Juegos Olímpicos, Vueltas a Colombia, entre otros.

En diálogo con 360 radio, Muñoz recordó todo lo que hizo en su carrera y cómo fueron sus inicios: “Comencé haciendo radio cultural. A raíz de mis primeras intervenciones, me contrataron como presentador en programas de música clásica; con el tiempo llegué a ser director. Pasé a radio comercial a trabajar con Jaime Tobón de la Roche, el famoso narrador, quien me llamó a pedir el favor de que le narrara un partido, que si era capaz debido a que él estaba muy enfermo y ahí me quedé”.

Al respecto, varios de sus colegas se pronunciaron, ya que él fue maestro de muchos de ellos. Por ejemplo, Iván Mejía, uno de los periodistas en retiro más reconocidos del país, le dedicó un mensaje muy emotivo por la decisión que tomó.

“El retiro del maestro Wbeimar Muñoz es el adiós de un gran emblema de la profesión. Serio, respetuoso, estudioso, sin rodilleras y zalamería. Wbeimar dignificó el comentario deportivo. No duele, aplaudo su determinación. Afuera hay otra vida. Adiós, maestro”, expresó.

El retiro del maestro Wbeimar Muñoz es el adiós de un gran emblema de la profesión. Serio, respetuoso, estudioso, sin rodilleras y zalamería,Wbeimar dignificó el comentario deportivo. No duele, aplaudo su determinación. Afuera hay otra vida.Adiós Maestro. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 27, 2023

Lee También

Diego Rueda, con quien trabajó en Caracol Radio y Win Sports, se puso nostálgico y le reconoció todo su legado: “Con el retiro del maestro Wbeimar Muñoz Ceballos se va de los medios de comunicación uno de los más grandes comentaristas en la historia de nuestro país. Nos dejaron grandes enseñanzas. Todos mis respetos para él”.