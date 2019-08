green

“Es una etapa que me gusta y que nos favorece. Espero tener un buen día. Como he dicho antes tenemos que salir mentalizados con todas las fuerzas. Es una jornada donde no puedes descuidarte”, manifestó el corredor del Movistar Team.

“La fracción será muy rápida. Cuanto más tiempo se pueda ganar con respecto a los rivales, si es que lo logramos, mucho mejor. Tenemos que aprovechar la montaña”, concluyó el boyacense.

Nairo Quintana es sexto en la general, a 3 minutos y 28 segundos del líder de la competencia, el francés Nicolas Edet (Cofidis). Adicionalmente, el ciclista ‘cafetero’ es primero en la clasificación de los puntos y la regularidad.

Lo novena etapa de la ronda ibérica se disputará este domingo primero de septiembre entre Andorra la Vella y Cortals D’Encamp, con un recorrido de 94,4 kilómetros. La jornada contará con un puerto de montaña de fuera de categoría, 2 de segunda y 2 de primera.