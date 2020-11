Después de una durísima CRI, que contó con un puerto de montaña de tercera categoría en el final, la clasificación general registró cambios importantes y Primoz Roglic (Jumbo Visma) recuperó el liderato de La Vuelta a España.

Richard Carapaz (Ineos Team), quien no es un especialista en las fracciones al reloj, perdió 49 segundos con respecto al esloveno y bajó al segundo lugar, mientras que Hugh Carty (EF Education) mantuvo la tercera posición.

Etapa 13 – Stage 13 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la contrarreloj ganadora de @rogla gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's TT victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UFGqmXJzAc

— La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020