Clasificación general de la Vuelta a España 2020 tras la etapa 11

Luego de una durísima jornada de alta montaña donde la fuga fue la protagonista, la clasificación general individual de la Vuelta a España no tuvo modificaciones importantes y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantuvo el liderato.

Marc Soler (Movistar), que terminó segundo en la etapa, fue el gran beneficiado del día y se metió en los primeros seis lugares de la general; mientras que Richard Carapaz (Ineos Team) sigue en la segunda posición.

🥇 Victoria para @DavidGaudu en la durísima etapa 11

And it’s all over! @DavidGaudu finishes the stage at the top of the table 🏔🏔@GroupamaFDJ #LaVuelta20 pic.twitter.com/FGEw7NZYBB

— La Vuelta (@lavuelta) October 31, 2020