Videos publicados por cuentas de hinchas dan cuenta de una multitud con banderas y pólvora, pero sin suficiente distanciamiento ni contemplación por suficientes medidas de cuidado en medio de la pandemia.

La manifestación se dio en la concentración del equipo que se prepara para un duelo especial contra Atlético Nacional, rival enconado del equipo bogotano que, además, se encuentra urgido de resultados, ubicado en el puesto 13 de la Liga BetPlay.

El técnico Alberto Gamero bajó al lobby del hotel a dirigirles unas breves palabras a los asistentes, garantizando el compromiso de sus dirigidos con el juego ante el equipo paisa:

En el transcurso del día, los hinchas también estuvieron presentes en el entrenamiento de los azules y hablaron con Gamero, que dedicó unos momentos a contestarle a la hinchada y confirmó una de las noticias más esperadas por los aficionados: la titularidad del portero juvenil Juan Moreno.

