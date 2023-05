Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, repudió los insultos racistas recibidos hace dos días por Vinícius Júnior en el partido frente al Valencia en Mestalla y dijo que “hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol”.

El máximo dirigente del Real Madrid aprovechó la visita institucional a la sede de la Comunidad de Madrid, para celebrar la Euroliga conquistada por el equipo de baloncesto, y mostrar su opinión sobre lo ocurrido hace dos días en Mestalla.

“Lo ocurrido es realmente muy grave con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores”, dijo Florentino durante su discurso.