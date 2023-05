Este martes 16 de mayo, Inter de Milán se convirtió en el primer finalista de Uefa Champions League, luego de derrotar a su máximo rival, AC Milan, en el marcador global por 3-0.

En el juego de ida, el conjunto ‘nerazzurri’ se impuso por 2-0 con goles de Dzeko y Mjitaryán, y en la vuelta, los dirigidos por Simone Inzaghi sacaron un 1-0 en San Siro (gol de Lautaro Martínez), suficiente para conseguir el boleto al partido más importante de la temporada en Europa.

Inter de Milan vuelve a una final de Champions después de más de 10 años, pues cabe recordar que la última vez fue en 2010, con José Mourinho, cuando en el estadio Santiago Bernabéu derrotaron 2-0 al Bayern Munich.

⚫🔵 Inter book their spot in the final! #UCL pic.twitter.com/mjF1ZSban1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2023