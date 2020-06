green

Las palabras de Sebastián Villa, entregadas a la agencia Telam y reproducidas por medios como el diario Olé, señalan que su expareja miente y que todo se aclarará.

“Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer… Reitero que nunca agredí a una mujer”, apuntó inicialmente.

Por otra parte, señaló que la víctima fue él, pues denunció a Cortés por robo de joyas y dinero, extorsión y agresiones.

“Quienes me conocieron de cerca en estos casi 2 años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera”, afirmó.

Y advirtió que no cederá ante las supuestas extorsiones de su exnovia: “Espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión, algo que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer”.

Ambas denuncias avanzan ante la justicia argentina y se encuentran en la fase de presentación de testigos.