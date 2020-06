green

En diálogo con ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, Burlando señaló que Carolina Castaño, esposa de Edwin Cardona, “fue confidente” de Daniela Cortés, que por eso fue llamada por él como testigo y que tendrá que dar su versión a pesar de decir que no iba a intervenir en dicho proceso.

“Ser testigo en una causa penal o criminal es una carga pública que obliga a quienes son citados a prestar declaración y con la verdad. Ningún testigo puede negarse”, apuntó inicialmente.

Y agregó que no sabe los motivos que la llevaron a no responder el 15 de mayo y a no querer entregar su testimonio el 5 de junio, para cuando fue citada: “Realmente, me llama mucho la atención esta actitud de la señora”.

Además, le mandó un mensaje a modo de advertencia la pareja de Edwin Cardona, volante que suena para llegar a Boca Juniors, por tratar de imponer su voluntad en el caso.

“La justicia argentina no es una justicia boba y frente a una situación de estas características va a tener que declarar mientras nosotros insistamos con ese testimonio”, enfatizó.

Paralelamente, avanza una denuncia de Sebastián Villa contra Daniela Cortés por robo, extorsión y agresiones.