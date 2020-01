Esa fue una de las varias jugadas polémicas que tuvo el partido, el mismo en el que el delantero Alfredo Morelos salió expulsado al minuto 96 por simular un penalti en el área. Además, cuando el goleador se retiraba de la cancha, les hizo a los hinchas del Celtic varias señales de corte en el cuello que causaron malestar en cierta parte de la opinión pública escocesa.

Morelos también fue noticia cuando eludió con un regate al jugador rival Ryan Christie y este último decidió cogerle los genitales mientras caía al suelo para evitar que el colombiano continuara su marcha rumbo al área.

Por la acción, el comité disciplinario del fútbol escocés está investigando la acción de Christie para determinar si es merecedor o no de una sanción de hasta dos partidos.

Las imágenes de la jugada se viralizaron por todo el mundo en las últimas horas, más allá de que el partido se dio hace algunos días. Este es el video:

Ryan Christie is facing a two-game ban after being charged with attempting to grab Rangers' Alfredo Morelos by the genitals.

More ➡ https://t.co/WKhJ5BfXGQ#bbcfootball pic.twitter.com/Zp1esnJXgP

