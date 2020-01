En consecuencia, los organizadores del certamen le extendieron carta de invitación al nuevo equipo de Nairo Quintana, el Arkea-Samsic, conjunto francés que no tiene cupo asegurado en las carreras del WorldTour por ser de segunda categoría.

Otro de los colombianos que también estará en Cataluña es Miguel Ángel ‘Supermán’ López, capo del elenco kazajo Astana y quien defenderá el título.

Posteriormente, Quintana, campeón en Cataluña en 2016, se seguirá preparando para el Tour de Francia, su gran objetivo de la temporada y evento para el que el Arkea busca la invitación desde ya.

Acá, la lista de equipos de segunda categoría invitados a Cataluña:

🚴‍♂️La #VoltaCatalunya100 fa oficial els 6 equips ProTeam convidats 🚴‍♂️:

– Alpecin – Fenix

– @Arkea_Samsic

– @BurgosBH

– @CajaRural_RGA

– @TeamWantyGobert

– @FundaCiclisEusk

Benvinguts! ¡Bienvenidos! Welcome to our 100th edition! pic.twitter.com/I0I3vZj1wV

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) January 3, 2020