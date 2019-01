La expectativa en torno a la jornada de estreno de la carrera argentina era grande porque enfrentaba a Fernando Gaviria, en un nuevo equipo que no es tan experto en embalajes como lo era el Quick Step, con otros ‘sprinters’ de categoría como Peter Sagan, Mark Cavendish y el también colombiano Álvaro Hodeg, que era compañero de Gaviria en el equipo Quick Step, y ha demostrado que tiene talento para ser uno de los embaladores más importantes del mundo.

Gaviria tenía la responsabilidad de quedarse con la victoria y no falló. Sin embargo, su triunfo en la meta no fue tan cómodo como podría pensarse: Sagan atacó fuerte a falta de 300 metros y Álvaro Hodeg le respiró en la nuca al paisa. En los metros finales se impuso la categoría de Gaviria, como se puede apreciar a continuación.

📹 @FndoGaviria goes for the sprint and takes victory on stage 1 at @vueltasanjuanok 🇦🇷 – What a win and great riding by #UAETeamEmirates 🇦🇪! 🥇👊#VueltaSJ2019 #VueltaSanJuan pic.twitter.com/IUipVnAOG3

