View this post on Instagram

Que mejor manera de iniciar mi cumple graciassssssss los amo @jamesrodriguez10 @salomerodriguezospi #samu que felicidad sentirme amada y bendecida Gracias gracias Gracias 😇😍 el resto de mi familia no están conmigo hoy pero se que están de corazón los extraño y los amoooooo 🥰🥰🥳🥳 @juanavalentina te extrañooooo mucho!!!