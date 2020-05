green

Carlos Antonio Vélez dijo en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que el entrenador portugués se equivoca al ingresar a la prensa debido a que sus labores se tendrían que limitar al combinado nacional.

“Es un error, él es director técnico de la selección colombiana y como tal, debería dedicarse única y exclusivamente a esos menesteres. Todos los que hicieron cosas semejantes terminaron estrellados y fracasados”, opinó inicialmente.

Luego, sustentó su postura señalando que por su cargo, el lusitano tendría que tener una posición neutral: “Queiroz está por encima de los medios, no es periodista… Y esto no es un tema mío contra El Espectador; es simplemente advertir que no es sano, ni prudente, que el técnico de la selección nacional esté comprometido con un medio”.

Y aunque el entrenador tendrá solo 2 columnas por semana, Vélez anticipó que esto le podría jugar en contra: “Él no está para ese tipo de menesteres… Espero que esto no se le vaya a volver un ‘boomerang’ que dé la vuelta y se le estrelle en la frente”.

El primer escrito del estratega portugués aparecerá en las páginas del diario en cuestión este domingo 17 de mayo.