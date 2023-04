El colombiano al servicio del Liverpool estuvo seis meses de baja por el daño que sufrió en octubre de 2022.

Díaz disputó su último partido el 9 de octubre y se lesionó en un encontronazo con el jugador del Arsenal Thomas Partey, que le obligó a pasar por el quirófano.



Fue justamente esa lamentable visita al cirujano la que el entorno del jugador registró y ahora ha compartido en sus redes sociales.

En las imágenes también se ve cómo estuvo acompañado de su familia y todo el trabajo de recuperación que tuvo para por fin volver a pisar un campo de fútbol en competencia.



Ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y más fueron los que prepararon a ‘Lucho’ para reincorporarse a los entrenamientos del Liverpool a finales de marzo.

Ha sido un viaje tremendo, 190 días, con momentos sumamente difíciles, una lesión de rodilla, mucha terapia y trabajo duro. Hoy me siento agradecido por volver a estar sobre el césped y agradecido con los que estuvieron conmigo.

Qué alegría volver a hacer fútbol. ¡Gracias Dios!🙌🏻 pic.twitter.com/hIzOeJmX6g — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) April 28, 2023

Su rehabilitación concluyó el 17 de abril cuando Jürgen Klopp lo hizo regresar a los terrenos de juego, en un encuentro que volvió a meter de nuevo al Liverpool en la lucha por las plazas europeas.

Reacción de los fanáticos de Luis Díaz

Tanto los hinchas de ‘The reds’ como los seguidores del guajiro en todo el mundo reaccionaron positivamente a las imágenes y le han dejado cientos de mensajes alentándolo a volver a su mejor nivel, y a la Selección Colombia ahora que están próximos dos amistosos contra Irak y Alemania.

Estos son algunos comentarios, entre los que destacan muchos corazones rojos:

Que bien Luis Díaz por su regreso 👏👏👏por nunca rendirse 👌 pic.twitter.com/lttxLJMlQe — Opinión (@opin_mad) April 28, 2023