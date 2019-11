Recién comenzaba el segundo tiempo del juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila cuando Pablo Cepellini le entró fuerte a Cetré y lo envió al piso, pero una vez allí le pisó una pierna.

El juez central del partido, Nicolás Gallo, decretó la falta y marcó la amarilla para jugador del cuadro verde. Cetré se levantó a reclamarle y el uruguayo se alejó al tiempo que movía una de sus manos frente a su rostro, simulando despejar un mal olor. Luego de unos pasos, le pidió lavarse los dientes como si el delantero ‘tiburón’ tuviera mal aliento.

El momento quedó registrado en las cámaras de la transmisión, y varios tuiteros señalaron que debió ser la segunda amarilla por el irrespeto a su rival.

Como el árbitro no expulsó a Cepellini, empezaron a reproducirlo exigiéndole a la Dimayor que lo sancione de oficio, pues muchos lo interpretaron como un gesto de racismo mientras que otros –en su mayoría seguidores de Nacional– dijeron que no veían nada malo en el gesto.

Además, según Caracol Radio, ya hay una petición oficial para investigar al jugador por actos de racismo.

Al final, el Junior se impuso con un doblete de Teófilo Gutiérrez (9’ y 22’), mientras que el equipo paisa no logró concretar ninguna acción. Ante más de 32.000 espectadores, los ‘tiburones’ alcanzaron el primer lugar del Grupo A con 7 puntos –los mismos que el Tolima, que los escolta en la tabla–. Nacional es tercero y Cúcuta cierra el cuadrangular con 4 puntos cada uno.

Estas son algunas de las reacciones de los internautas:

Eso no es ningun acto de racismo, eso no es racismo , hay q sancionar a @Colgate porque nos manda a cepillar a todos no, hay q mirar q le dijo el jugador también el partido estaba caliente y las discusiones y ofensas pasan todo el tiempo o q me dices de San teo q si sabe de es

— Camilo Sariego (@CamiloSariego) November 21, 2019