green

Eduardo Pimentel se despachó mediante su cuenta de Twitter después de la caída de su equipo en la décima fecha de la Liga Betplay, resultado que lo siguió dejando en el fondo de la tabla y en zona de desdenso.

De hecho, empezó comparando al VAR, aunque escribió “BAR”, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dándose un tono político y lleno de palabrotas a su comentario.

“Esto apesta, lamentable y nauseabundo este BAR, algo similar al antro de la JEP, manejados los 2 por la misma catramanada de hp delincuentes, que escogen sentenciar de una forma a unos y a otros los ayudan como mejor les gusta… $$$, miserables. Igualmente, a todo el mundo le vale mondá”, trinó después del partido.

Posteriormente, cargó tintas hacia el árbitro central de la contienda, el metense Mario Herrera, considerando que estaba influenciado.

“Yo creo que el juez Herrera no estaba en sus cabales, presiento que algo le incidía para tomar bien las decisiones”, escribió.

Luego, compartió el video de una acción de juego en el que explica, ya sin vulgaridades, la razón de su enfado.

“El juez Herrera está encima y no sanciona el juego peligroso, no saca amarilla y no cobra tiro libre indirecto, como lo exige el reglamento. Pero tampoco la revisa. Y aparte, termina su provocación exasperando a nuestros jugadores mostrándoles amarilla”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades futbolísticas no se han pronunciado acerca de estas publicaciones y tampoco han dicho si le generarán sanciones a Pimentel.

Boyacá Chicó, entre tanto, se alista para visitar al Deportes Tolima el domingo 11 de marzo a las 8:00 p.m., en cumplimiento de la jornada 11.

Críticas de Pimentel contra el arbitraje

A continuación, los trinos emitidos por el máximo accionista del Chicó:

Esto APESTA,lamentable y nauseabundo este BAR,algo similar al antro d la JEP manejados los 2 por la misma catra manada d hp delincuentes q escogen sentenciar d una forma a unos y a otros los ayudan como mejor les gusta x $$$,MISERABLES.

IGUALMENTE A TODO EL MUNDO le vale mondaaa. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) February 28, 2021

Yo creo hablando del partido d ayer frente a la Equidad el Juez Herrera no estaba en sus cabales presiento q algo le incidía para poder tomar bien las decisiones como lo voy a demostrar aqui por twiter,NO tengo otro medio asi q lo siento,si no le gusta pase y siga derecho. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) February 28, 2021